Умер вокалист The Prodigy
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Великобритании в возрасте 49 лет ушел из жизни вокалист группы The Prodigy Кейт Флинт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на таблоид The Sun.
Музыкант был найден мертвым утром в понедельник, 4 марта, в своем доме в Эссексе.
Полиция работала на месте происшествия утром. Его смерть не считается подозрительной.
"Мы присутствовали, и, к сожалению, 49-летний мужчина был объявлен мертвым на месте происшествия. Его ближайшие родственники были проинформированы", - сообщил представитель полиции Эссекса.
Напомним, 19 февраля модельер Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни.