Помер актор ганстерських фільмів "Казино" та "Клан Сопрано" Вінні Велла

Велла зіграв у відомих стрічках на тему мафії "Казино", "Аналізуючи те", "Пес-привид: шлях самурая", "Визнайте мене винним", серіалі "Клан Сопрано". Він також вів передачу The Vinny Vella Show на ньюйоркському телеканалі MNN.

Велла помер від раку печінки. Рідні актора заявили, що у його смерті найбільше завсіх засмучений він сам, оскільки "любив життя, сім'ю, друзів, фанатів та був одним з найкумедніших, наймиліших акторів... Вінні також мав рідкісну цільність та гордість".

Нагадаємо, два роки тому на 79-му році життя помер актор Френк Вінсент, який також грав у серіалі "Клан Сопрано" і в фільмі "Казино".

Також у 2017 році помер інший актор з "Клан Сопрано" - Джон Хьорд.