Умер актер ганстерських фильмов "Казино" и "Клан Сопрано" Винни Велла
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня на 72-м году жизни скончался американский комедиант, шоумен и актер Винсент Франк Велла, который снимался в ряде культовых кино и телесериалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.
Велла сыграл в известных лентах на тему мафии "Казино", "Анализируй то", "Пес-призрак: путь самурая", "Признайте меня виновным", сериале "Клан Сопрано". Он также вел передачу The Vinny Vella Show на нью-йоркском телеканале MNN.
Велла умер от рака печени. Родные актера заявили, что в его смерти больше всех расстроен он сам, поскольку "любил жизнь, семью, друзей, фанатов и был одним из самых забавных, милых актеров... Винни также имел редкую цельность и гордость".
Напомним, два года назад на 79-м году жизни скончался актер Фрэнк Винсент, который также играл в сериале "Клан Сопрано" и в фильме "Казино".
Также в 2017 году умер другой актер из "Клан Сопрано" - Джон Хёрд.