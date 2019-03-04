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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 23612 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 116513 просмотра

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7 марта, 17:42 • 120036 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122506 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117206 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145149 просмотра

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Актуальное
Умер звездный актер из сериала "Беверли-Хиллз"

Умер звездный актер из сериала "Беверли-Хиллз"

Киев  •  УНН

 • 32769 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. На 52-гому году жизни скончалась звезда культового сериала "Беверли-Хиллз, 90210", исполнитель роли Дилана Люк Перри. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание TMZ.

По данным издания, Люк умер сегодня утром в больнице Св. Иосифа в Бербанке, где врачи пытались спасти его от последствий инсульта. Последние мгновения жизни актер провел в кругу детей, невесты Венди Мэдисон Бауэр, бывшей жены Минни Шарп, матери Энн Беннетт, отца Стива Беннета, брата Тома Перри, сестры Эми Кодер и других близких родственников и друзей.

Он был доставлен в больницу в минувшую среду утром.

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Как напомнили в издании, Люк сделал актерскую карьеру на телевидении и в кино. После роли Дилана в культовом сериале его карьера стремительно пошла вверх. Недавно он согласился на главную роль папы в хитовом американском подростковом сериале "Ривердейл".

Напомним, 22 февраля на 72-м году жизни скончался американский комедиант, шоумен и актер Винсент Франк Велла, который снимался в ряде культовых кино и телесериалов.

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