Умер звездный актер из сериала "Беверли-Хиллз"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. На 52-гому году жизни скончалась звезда культового сериала "Беверли-Хиллз, 90210", исполнитель роли Дилана Люк Перри. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание TMZ.
По данным издания, Люк умер сегодня утром в больнице Св. Иосифа в Бербанке, где врачи пытались спасти его от последствий инсульта. Последние мгновения жизни актер провел в кругу детей, невесты Венди Мэдисон Бауэр, бывшей жены Минни Шарп, матери Энн Беннетт, отца Стива Беннета, брата Тома Перри, сестры Эми Кодер и других близких родственников и друзей.
Он был доставлен в больницу в минувшую среду утром.
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Как напомнили в издании, Люк сделал актерскую карьеру на телевидении и в кино. После роли Дилана в культовом сериале его карьера стремительно пошла вверх. Недавно он согласился на главную роль папы в хитовом американском подростковом сериале "Ривердейл".
Напомним, 22 февраля на 72-м году жизни скончался американский комедиант, шоумен и актер Винсент Франк Велла, который снимался в ряде культовых кино и телесериалов.