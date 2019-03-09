В США помер культовий актор 80-х

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Актор Ян-Майкл Вінсент помер в штаті Північна Кароліна в віці 73 років. Про це в п'ятницю повідомив журнал The Hollywood Reporter, передає УНН.

За даними видання, Вінсент помер ще 10 лютого, однак відомо про його смерть стало тільки зараз. Відзначається, що причиною смерті стала зупинка серця. Багато років Вінсент боровся з алкогольною та наркотичною залежностями, вказує журнал.

Кар'єра актора пішла на спад в 1996 році, коли він потрапив в дорожню аварію, в результаті якої зламав шию і пошкодив голосові зв'язки.

Найбільшу популярність Ян-Майкл Вінсент отримав в 70-80-ті роки минулого століття, коли він зіграв в таких фільмах, як "Механік" (The Mechanic, 1972), "Бастер і Біллі" (Buster and Billie, 1974) і серіалі " повітряний вовк "(Airwolf, 1984).

Як повідомляв УНН, на 52-гому році життя померла зірка культового серіалу "Беверлі-Хілз, 90210", виконавець ролі Ділана Люк Перрі.

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