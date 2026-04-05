В США ожидается резкий скачок инфляции впервые за время войны с Ираном

Индекс потребительских цен в США в марте может вырасти на 1% – это самый резкий месячный скачок с 2022 года из-за подорожания топлива, прогнозируют экономисты, опрошенные Bloomberg, пишет УНН.

По оценкам аналитиков, основным фактором станет резкий рост цен на бензин – примерно на $1 за галлон после эскалации войны с Ираном. В то же время базовая инфляция без учета энергии и продуктов питания, как ожидается, вырастет на 0,3% за месяц.

Дополнительно, базовый индекс расходов на личное потребление (PCE), который использует Федеральная резервная система, в феврале мог вырасти на 0,4% третий месяц подряд. Это свидетельствует, что инфляционное давление оставалось устойчивым еще до обострения на Ближнем Востоке.

ФРС может отложить снижение ставок

На фоне роста цен и стабильной ситуации на рынке труда Федеральной резервной системе может быть сложно перейти к снижению процентных ставок в этом году.

Данные вряд ли подтвердят необходимость снижения ставок в ближайшее время – отметили экономисты Bloomberg Economics.

Ожидается, что новые инфляционные данные и протоколы заседания ФРС покажут, насколько серьезно регулятор оценивает риски, связанные с войной в Иране и ростом цен на энергоносители.

