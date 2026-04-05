У США очікується різкий стрибок інфляції вперше за час війни з Іраном

Індекс споживчих цін у США в березні може зрости на 1% – це найрізкіший місячний стрибок із 2022 року через подорожчання пального, прогнозують економісти, опитані Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За оцінками аналітиків, основним фактором стане різке зростання цін на бензин – приблизно на $1 за галон після ескалації війни з Іраном. Водночас базова інфляція без урахування енергії та продуктів харчування, як очікується, зросте на 0,3% за місяць.

Додатково, базовий індекс витрат на особисте споживання (PCE), який використовує Федеральна резервна система, у лютому міг зрости на 0,4% третій місяць поспіль. Це свідчить, що інфляційний тиск залишався стійким ще до загострення на Близькому Сході.

ФРС може відкласти зниження ставок

На тлі зростання цін і стабільної ситуації на ринку праці Федеральній резервній системі може бути складно перейти до зниження процентних ставок цього року.

Дані навряд чи підтвердять необхідність зниження ставок найближчим часом – зазначили економісти Bloomberg Economics.

Очікується, що нові інфляційні дані та протоколи засідання ФРС покажуть, наскільки серйозно регулятор оцінює ризики, пов’язані з війною в Ірані та зростанням цін на енергоносії.

