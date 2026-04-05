У США очікується різкий стрибок інфляції вперше за час війни з Іраном
Київ • УНН
Індекс споживчих цін у березні може зрости на 1% через здорожчання бензину. ФРС ймовірно відкладе зниження ставок на тлі стійкого інфляційного тиску.
Індекс споживчих цін у США в березні може зрости на 1% – це найрізкіший місячний стрибок із 2022 року через подорожчання пального, прогнозують економісти, опитані Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За оцінками аналітиків, основним фактором стане різке зростання цін на бензин – приблизно на $1 за галон після ескалації війни з Іраном. Водночас базова інфляція без урахування енергії та продуктів харчування, як очікується, зросте на 0,3% за місяць.
Додатково, базовий індекс витрат на особисте споживання (PCE), який використовує Федеральна резервна система, у лютому міг зрости на 0,4% третій місяць поспіль. Це свідчить, що інфляційний тиск залишався стійким ще до загострення на Близькому Сході.
ФРС може відкласти зниження ставок
На тлі зростання цін і стабільної ситуації на ринку праці Федеральній резервній системі може бути складно перейти до зниження процентних ставок цього року.
Дані навряд чи підтвердять необхідність зниження ставок найближчим часом
Очікується, що нові інфляційні дані та протоколи засідання ФРС покажуть, наскільки серйозно регулятор оцінює ризики, пов’язані з війною в Ірані та зростанням цін на енергоносії.
