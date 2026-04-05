Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
Популярнi новини
У США анулювали грін-картки та затримали двох родичок іранського воєначальника Сулеймані4 квітня, 17:13 • 5146 перегляди
В Ірані заявляють, що збили два американські гелікоптери Black Hawk4 квітня, 17:25 • 7030 перегляди
У Грузії відбувся масштабна акція проти жорстокої програми вилову бездомних собакVideo4 квітня, 18:15 • 5470 перегляди
В окупованому Криму помер старший брат Мустафи Джемілєва4 квітня, 18:27 • 4290 перегляди
Іран відновлює підземні ракетні шахти за кілька годин після атак - ЗМІ4 квітня, 19:16 • 6012 перегляди
Публікації
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 38432 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 65030 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 52005 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 56231 перегляди
Оподаткування лізингу: чому БЕБ переслідує авіакомпанії за міжнародні контракти3 квітня, 12:35 • 59073 перегляди
У США очікується різкий стрибок інфляції вперше за час війни з Іраном

Київ • УНН

 • 2178 перегляди

Індекс споживчих цін у березні може зрости на 1% через здорожчання бензину. ФРС ймовірно відкладе зниження ставок на тлі стійкого інфляційного тиску.

Фото: Bloomberg

Індекс споживчих цін у США в березні може зрости на 1% – це найрізкіший місячний стрибок із 2022 року через подорожчання пального, прогнозують економісти, опитані Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За оцінками аналітиків, основним фактором стане різке зростання цін на бензин – приблизно на $1 за галон після ескалації війни з Іраном. Водночас базова інфляція без урахування енергії та продуктів харчування, як очікується, зросте на 0,3% за місяць.

Додатково, базовий індекс витрат на особисте споживання (PCE), який використовує Федеральна резервна система, у лютому міг зрости на 0,4% третій місяць поспіль. Це свідчить, що інфляційний тиск залишався стійким ще до загострення на Близькому Сході.

ФРС може відкласти зниження ставок

На тлі зростання цін і стабільної ситуації на ринку праці Федеральній резервній системі може бути складно перейти до зниження процентних ставок цього року.

Дані навряд чи підтвердять необхідність зниження ставок найближчим часом

– зазначили економісти Bloomberg Economics.

Очікується, що нові інфляційні дані та протоколи засідання ФРС покажуть, наскільки серйозно регулятор оцінює ризики, пов’язані з війною в Ірані та зростанням цін на енергоносії.

В ООН попередили про новий стрибок цін на продукти у 2026 році03.04.26, 18:07 • 3726 переглядiв

