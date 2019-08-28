В США мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по полиции

По данным издания, мужчина забаррикадировался примерно в 17:30 по времени Восточного побережья (00:30 Киев), на газоне перед домом лежат два тела. При попытке правоохранителей приблизиться подозреваемый открыл огонь.

Шеф полиции не может однозначно подтвердить, являются ли два человека, лежащие перед домом, мертвыми. Органы правопорядка считают, что внутри находится еще один человек, вероятно, заложник. Личность вооруженного мужчины пока не установлена, как и его мотивы. По данным телеканала, на место прибыл отряд полицейского спецназа. Кроме того, поступила подкрепление в лице сотрудников патрульно-постовой службы Арканзаса и органов правопорядка округа Филлипс.

В США в последние недели уделяют особое внимание сообщениям о нарушениях при продаже оружия. Одной из причин этого стало то, что в начале месяца имели место несколько трагедий со стрельбой. Так, 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападающего задержала полиция.

В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены. В свете событий в стране активно ведут дискуссии о том, какие меры необходимо принять для усиления контроля за оборотом оружия.

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