В США чоловік забарикадувався в будинку та відкрив стрілянину по поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Поліція переконує здатися озброєного чоловіка, який забарикадувався у вівторок в будинку біля американського міста Уест-Хелена (штат Арканзас). Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на шефа місцевої поліції Джеймса Сміта, передає УНН.
За даними видання, чоловік забарикадувався приблизно о 17:30 за часом Східного узбережжя (00:30 Київ), на газоні перед будинком лежать два тіла. При спробі правоохоронців наблизитися підозрюваний відкрив вогонь.
Шеф поліції не може однозначно підтвердити, чи двоє людей, що лежать перед будинком, мертві. Органи правопорядку вважають, що всередині знаходиться ще одна людина, імовірно, заручник. Особистість озброєного чоловіка поки не встановлена, як і його мотиви. За даними телеканалу, на місце прибув загін поліцейського спецназу. Крім того, надійшла підкріплення в особі співробітників патрульно-постової служби Арканзасу і органів правопорядку округу Філліпс.
У США в останні тижні приділяють особливу увагу повідомленнями про порушення під час продажу зброї. Однією з причин цього стало те, що на початку місяця мали місце кілька трагедій із стріляниною. Так, 3 серпня чоловік відкрив вогонь в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в місті Ель-Пасо (штат Техас). Загинули 22 людини, в тому числі вісім мексиканців, більше 20 відвідувачів отримали поранення, нападника затримала поліція.
У ніч на 4 серпня стрілянина була відкрита в центрі Дейтона (штат Огайо). Дев’ять осіб було вбито, понад 20 поранені. У світлі події в країні активно ведуть дискусії про те, яких заходів необхідно вжити для посилення контролю за обігом зброї.
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