В соцсетях появился "график отключений" света: в Укрэнерго заявили, что это фейк

Мошенники начали распространять фейковое сообщение об отключении электроэнергии через телеграмм-канал, который сообщает о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.

Внимание! Мошенники в очередной раз используют логотип и название нашей компании в своих целях. Они снова распространяют фейковое сообщение об отключении через телеграмм-канал, который сообщает о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что не публикуют никаких графиков, а актуальную информацию об энергоснабжении можно посмотреть на официальном сайте облэнерго или в личном кабинете потребителя.

"Каждое утро мы публикуем актуальную информацию о состоянии энергосистемы на официальных страницах "Укрэнерго" в Facebook и Telegram", - добавляют в "Укрэнерго".

Напомним

В связи с дефицитом в энергосистеме страны в Киеве планируют уменьшить уровень уличного освещения, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.