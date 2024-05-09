У соцмережах з'явився "графік відключень" світла: в Укренерго заявили, що це фейк
Київ • УНН
Шахраї поширюють фейкові повідомлення про відключення електроенергії через Telegram-канал, який сповіщає про пересування російських ракет або безпілотників під час авіанальотів, використовуючи логотип та назву Укренерго без дозволу.
Шахраї почали розповсюджувати фейкове повідомлення про відключення електроенергії через телеграм-канал, який сповіщає про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.
Увага! Шахраї вкотре використовують логотип та назву нашої компанії у своїх цілях. Вони знову розповсюджують фейкове повідомлення про відключення через телеграм-канал, який сповіщає про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог
В "Укренерго" наголосили, що не публікують жодних графіків, а актуальну інформацію про енергопостачання можна подивитися на офіційному сайті обленерго чи у особистому кабінеті споживача.
"Щоранку ми публікуємо актуальну інформацію про стан енергосистеми на офіційних сторінках "Укренерго" в Facebook та Telegram", - додають в "Укренерго".
Нагадаємо
У зв'язку з дефіцитом в енергосистемі країни в Києві планують зменшити рівень вуличного освітлення, аби зменшити навантаження на енергосистему.