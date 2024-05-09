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У соцмережах з'явився "графік відключень" світла: в Укренерго заявили, що це фейк

У соцмережах з'явився "графік відключень" світла: в Укренерго заявили, що це фейк

Київ • УНН

 • 58110 перегляди

Шахраї поширюють фейкові повідомлення про відключення електроенергії через Telegram-канал, який сповіщає про пересування російських ракет або безпілотників під час авіанальотів, використовуючи логотип та назву Укренерго без дозволу.

Шахраї почали розповсюджувати фейкове повідомлення про відключення електроенергії через телеграм-канал, який сповіщає про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.

Увага! Шахраї вкотре використовують логотип та назву нашої компанії у своїх цілях. Вони знову розповсюджують фейкове повідомлення про відключення через телеграм-канал, який сповіщає про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог 

- йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" наголосили, що не публікують жодних графіків, а актуальну інформацію про енергопостачання можна подивитися на офіційному сайті обленерго чи у особистому кабінеті споживача.

"Щоранку ми публікуємо актуальну інформацію про стан енергосистеми на офіційних сторінках "Укренерго" в Facebook та Telegram", - додають в "Укренерго".

Нагадаємо

У зв'язку з дефіцитом в енергосистемі країни в Києві планують зменшити рівень вуличного освітлення, аби зменшити навантаження на енергосистему.

Павло Башинський

Павло Башинський

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