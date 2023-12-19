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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 14:15  •  65769 просмотра

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Утечка газа на третьем этаже киевского дома привела к пожару, но обошлось без жертв.

В Соломенском районе Киева в  пятиэтажном доме на третьем этаже, по предварительной информации, произошла утечка газа, пострадавших нет. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-офицер Соломенского управления полиции в Киеве Мария Бакарджиева.

"На месте работают все спецслужбы. Взрыва не было. На данный момент установлено, что это была утечка газа. Точную причину возгорания устанавливают на месте. Пострадавших нет, в квартире проживал пенсионер пожилого возраста. С ним все хорошо, работают медики", - рассказала Бакарджиева.

По ее словам, инцидент произошел на третьем этаже.

"Когда заметили дым из квартиры, было вызвано ГСЧС. Возгорание было, однако там повреждения только внутри квартиры", - отметила Бакарджиева.

Дополнение

 В Обуховском районе  Киевской области из-за взрыва газа в частной хозяйственной постройке пострадало два человека, одного из них  не удалось реанимировать.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Киев
У Солом'янському районі столиці у п'ятиповерхівці, попередньо, стався витік газу
A five-story building in the Solomenskiy district of the capital has suffered a gas leak
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