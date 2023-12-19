В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
Киев • УНН
Утечка газа на третьем этаже киевского дома привела к пожару, но обошлось без жертв.
В Соломенском районе Киева в пятиэтажном доме на третьем этаже, по предварительной информации, произошла утечка газа, пострадавших нет. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-офицер Соломенского управления полиции в Киеве Мария Бакарджиева.
"На месте работают все спецслужбы. Взрыва не было. На данный момент установлено, что это была утечка газа. Точную причину возгорания устанавливают на месте. Пострадавших нет, в квартире проживал пенсионер пожилого возраста. С ним все хорошо, работают медики", - рассказала Бакарджиева.
По ее словам, инцидент произошел на третьем этаже.
"Когда заметили дым из квартиры, было вызвано ГСЧС. Возгорание было, однако там повреждения только внутри квартиры", - отметила Бакарджиева.
Дополнение
В Обуховском районе Киевской области из-за взрыва газа в частной хозяйственной постройке пострадало два человека, одного из них не удалось реанимировать.
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
Утечка газа на третьем этаже киевского дома привела к пожару, но обошлось без жертв.
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