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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 111705 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 130962 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 142320 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 146327 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 122215 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 127927 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 129940 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 128509 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

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7 февраля, 14:58 • 128189 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Соломенском районе столицы горит одноэтажное нежилое здание

В Соломенском районе столицы горит одноэтажное нежилое здание

Киев  •  УНН

 • 5174 просмотра

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В Соломенском районе Киева упал вражеский БпЛА, что привело к пожару в нежилом здании. Отдельный пожар в Святошинском районе не связан с атаками, пострадавших в обоих случаях нет.

В результате падения вражеского  БПЛА в Соломенском районе столицы произошел пожар в одноэтажном нежилом здании. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, возгорание произошло на территории рядом со зданием. Все спасательные службы уже работают на месте происшествия.

В Святошинском районе столицы также произошел пожар, однако, согласно информации от экстренных служб, это событие не имеет никакого отношения к вражеским атакам на Киев.

На данный момент известно, что пострадавших в результате обоих инцидентов нет.

В Киеве прогремели взрывы10.02.25, 00:53 • 7736 просмотров

Юлия Котвицкая

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