В Соломенском районе столицы горит одноэтажное нежилое здание
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева упал вражеский БпЛА, что привело к пожару в нежилом здании. Отдельный пожар в Святошинском районе не связан с атаками, пострадавших в обоих случаях нет.
В результате падения вражеского БПЛА в Соломенском районе столицы произошел пожар в одноэтажном нежилом здании. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, возгорание произошло на территории рядом со зданием. Все спасательные службы уже работают на месте происшествия.
В Святошинском районе столицы также произошел пожар, однако, согласно информации от экстренных служб, это событие не имеет никакого отношения к вражеским атакам на Киев.
На данный момент известно, что пострадавших в результате обоих инцидентов нет.