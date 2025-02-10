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У Соломʼянському районі столиці горить одноповерхова нежитлова будівля

У Соломʼянському районі столиці горить одноповерхова нежитлова будівля

Київ • УНН

 • 36388 перегляди

У Солом'янському районі Києва впав ворожий БпЛА, що призвело до пожежі в нежитловій будівлі. Окрема пожежа у Святошинському районі не пов'язана з атаками, постраждалих в обох випадках немає.

Унаслідок падіння ворожого  БпЛА у Соломʼянському районі столиці сталася пожежа в одноповерховій нежитловій будівлі. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, займання сталося на території поруч із будівлею. Всі рятувальні служби вже працюють на місці події.

У Святошинському районі столиці також сталася пожежа, однак, згідно з інформацією від екстрених служб, ця подія не має жодного стосунку до ворожих атак на Київ.

На даний момент відомо, що постраждалих внаслідок обох інцидентів немає.

У Києві пролунали вибухи 10.02.25, 00:53 • 37373 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКиїв
vitalii-klychkoВіталій Кличко
kyivКиїв

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