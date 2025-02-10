У Соломʼянському районі столиці горить одноповерхова нежитлова будівля
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва впав ворожий БпЛА, що призвело до пожежі в нежитловій будівлі. Окрема пожежа у Святошинському районі не пов'язана з атаками, постраждалих в обох випадках немає.
Унаслідок падіння ворожого БпЛА у Соломʼянському районі столиці сталася пожежа в одноповерховій нежитловій будівлі. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
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За попередніми даними, займання сталося на території поруч із будівлею. Всі рятувальні служби вже працюють на місці події.
У Святошинському районі столиці також сталася пожежа, однак, згідно з інформацією від екстрених служб, ця подія не має жодного стосунку до ворожих атак на Київ.
На даний момент відомо, що постраждалих внаслідок обох інцидентів немає.