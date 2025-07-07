В Соломенском районе Киева повреждены авто и труба водоснабжения

В ночь на понедельник, 7 июля, в Соломенском районе Киева в результате атаки были повреждены автомобиль и труба водоснабжения. Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.

Соломенский район. Обломки сбитого БпЛА повредили авто и трубу водопровода. Предварительно без пожара и без пострадавших - говорится в сообщении.

"Экстренные службы на месте", - добавили в КГВА.

Напомним

В ночь на 7 июля в Киеве обломки сбитого вражеского беспилотника упали в Деснянском районе. Пожара не зафиксировано, работали силы ПВО.