В Соломенском районе Киева повреждены авто и труба водоснабжения
Киев • УНН
В ночь на 7 июля в Соломенском районе Киева обломки сбитого БпЛА повредили автомобиль и трубу водоснабжения. Предварительно, без пожара и пострадавших, экстренные службы работают на месте.
В ночь на понедельник, 7 июля, в Соломенском районе Киева в результате атаки были повреждены автомобиль и труба водоснабжения. Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.
Соломенский район. Обломки сбитого БпЛА повредили авто и трубу водопровода. Предварительно без пожара и без пострадавших
"Экстренные службы на месте", - добавили в КГВА.
Напомним
В ночь на 7 июля в Киеве обломки сбитого вражеского беспилотника упали в Деснянском районе. Пожара не зафиксировано, работали силы ПВО.