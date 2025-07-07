росія атакувала Київ шахедами: уламки БПЛА впали у двох районах міста, пошкоджена будівля
Київ • УНН
У ніч на 7 липня у двох районах української столиці уламки збитого БпЛА пошкодили автомобіль, трубу водопостачання та вікна в нежитловій будівлі. Попередньо, без постраждалих, екстрені служби працюють на місці.
У ніч проти понеділка, 7 липня армія рф атакувала Київ шахедами. У Деснянському та Солом’янському районах зафіксовано падіння уламків БПЛА. Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
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За словами чиновника, в Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі.
"Інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється", - додав він.
Соломʼянський район. Уламки збитого БпЛА пошкодили авто та трубу водогону. Попередньо без пожежі та без потерпілих
"Екстрені служби на місці", - додали в Київській міській військовій адміністрації.
Нагадаємо
У ніч на 7 липня в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.