росія атакувала Київ шахедами: уламки БПЛА впали у двох районах міста, пошкоджена будівля

У ніч проти понеділка, 7 липня армія рф атакувала Київ шахедами. У Деснянському та Солом’янському районах зафіксовано падіння уламків БПЛА. Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

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За словами чиновника, в Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі.

"Інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється", - додав він.

Соломʼянський район. Уламки збитого БпЛА пошкодили авто та трубу водогону. Попередньо без пожежі та без потерпілих - йдеться у повідомленні КМВА.

"Екстрені служби на місці", - додали в Київській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо

У ніч на 7 липня в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.