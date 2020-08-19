В СММ ОБСЕ опровергли информацию о наличии COVID-19 у одного из наблюдателей миссии

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88758 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102890 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128288 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108166 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128442 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101462 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102242 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104084 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В СММ ОБСЕ опровергли информацию о наличии COVID-19 у одного из наблюдателей миссии

В СММ ОБСЕ опровергли информацию о наличии COVID-19 у одного из наблюдателей миссии

Киев  •  УНН

 • 14864 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) опровергла недавние сообщения в СМИ, в которых представлены ложные предположения, что якобы один из наблюдателей СММ получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщили на странице Миссии в Фейсбук, передает УНН.

“Наблюдатель, о котором идет речь в сообщении, в соответствии с медицинскими протоколами СММ, регламентирующих порядок передвижения через линию соприкосновения, в действительности прошел 14-дневную самоизоляцию и сдал ПЦР-тест непосредственно перед тем, как пересечь линию соприкосновения. Результат теста был отрицательный. На 14-й день после пересечения линии соприкосновения он также прошел дополнительный быстрый тест, который снова оказался отрицательным. На 18-й день его пребывания в неподконтрольных правительству районах по профилактическим медицинским показаниям его перевели в подконтрольный правительству район, где 13 августа он прошел еще один ПЦР-тест, результат которого был негативный”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что СММ принимает жесткие меры предосторожности для сдерживания распространения COVID-19.

“Миссия и в дальнейшем будет придерживаться всех принятых мер как для защиты собственного персонала, так и для снижения риска для местного населения. Миссия ожидает, что те, кому принадлежит фактический контроль, примут аналогичные жесткие меры для защиты людей, в том числе наблюдателей СММ, которые живут и работают в районах, которые не контролируются правительством”.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 94 436 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2116 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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