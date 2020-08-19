В СММ ОБСЕ опровергли информацию о наличии COVID-19 у одного из наблюдателей миссии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) опровергла недавние сообщения в СМИ, в которых представлены ложные предположения, что якобы один из наблюдателей СММ получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщили на странице Миссии в Фейсбук, передает УНН.
“Наблюдатель, о котором идет речь в сообщении, в соответствии с медицинскими протоколами СММ, регламентирующих порядок передвижения через линию соприкосновения, в действительности прошел 14-дневную самоизоляцию и сдал ПЦР-тест непосредственно перед тем, как пересечь линию соприкосновения. Результат теста был отрицательный. На 14-й день после пересечения линии соприкосновения он также прошел дополнительный быстрый тест, который снова оказался отрицательным. На 18-й день его пребывания в неподконтрольных правительству районах по профилактическим медицинским показаниям его перевели в подконтрольный правительству район, где 13 августа он прошел еще один ПЦР-тест, результат которого был негативный”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что СММ принимает жесткие меры предосторожности для сдерживания распространения COVID-19.
“Миссия и в дальнейшем будет придерживаться всех принятых мер как для защиты собственного персонала, так и для снижения риска для местного населения. Миссия ожидает, что те, кому принадлежит фактический контроль, примут аналогичные жесткие меры для защиты людей, в том числе наблюдателей СММ, которые живут и работают в районах, которые не контролируются правительством”.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 94 436 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2116 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.