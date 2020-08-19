В СММ ОБСЄ спростували інформацію про наявність COVID-19 в одного зі спостерігачів місії

“Спостерігач, про якого йде мова в повідомленні, відповідно до медичних протоколів СММ, що регламентують порядок пересування через лінію зіткнення, в дійсності пройшов 14-денну самоізоляцію і здав ПЛР-тест безпосередньо перед тим, як перетнути лінію дотику. Результат тесту був негативний. На 14-й день після перетину лінії зіткнення він також пройшов додатковий швидкий тест, який знову виявився негативним. На 18-й день його перебування в непідконтрольних уряду районах по профілактичним медичними показаннями його перевели в підконтрольний уряду район, де 13 серпня він пройшов ще один ПЛР-тест, результат якого був негативний”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що СММ вживає жорстких заходів обережності для стримування поширення COVID-19.

“Місія і надалі буде дотримуватися всіх вжитих заходів як для захисту власного персоналу, так і для зниження ризику для місцевого населення. Місія чекає, що ті, кому належить фактичний контроль, візьмуть аналогічні жорсткі запобіжні заходи для захисту людей, в тому числі спостерігачів СММ, які живуть і працюють в районах, які не контролюються урядом”.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 94 436 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 116 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.