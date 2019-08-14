В "Слуге народа" рассказали как решается вопрос рассадки нардепов

Так, на вопрос журналиста о том, остается ли дискуссионным вопрос о рассадке народных депутатов 29 августа на торжественном заседании Верховной Рады, Разумков уточнил, что речь идет не только о 29 августа, а и о рассадки народных депутатов на будущее.

“Это будет не только торжественное и первое пленарное заседание. Это, я надеюсь, на следующие 5 лет деятельности народных депутатов в стенах этого здания... Насколько мне известно это — один из главных вопросов, который возникает перед подготовительной депутатской группой, и одно из наиболее дискуссионных. Я уверен, что этот вопрос мы решим и будем работать в зале ВР Украины”, — сказал он.

На вопрос о планах партии с рассадки лидер “Слуги народа” ответил уклончиво.

“Я, к сожалению, не имел возможности присутствовать на заседании второй подгруппы... Я думаю, сначала надо пообщаться с народными депутатами, максимально учесть интересы всех, а потом уже принимать решение”, — добавил он.

Как сообщал УНН, завтра, 15 августа, подготовительная депутатская группа утвердит количество комитетов ВР и их названия.