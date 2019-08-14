Підготовча депутатська група затвердить кількість комітетів ВР та їхні назви завтра - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На засіданні підготовчої депутатської групи, яке відбудеться у четвер, 15 серпня, буде затверджено кількість комітетів нової Верховної Ради, їх назви та предмети відання. Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив лідер партії “Слуга народу” Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“Завтра на засіданні підготовчої депутатської групи ми затвердимо кількість комітетів, їх назви та предмети відання. Вже після цього, як ми і говорили на засіданні групи, ми будемо звертатись до наших колег, пропонувати народних депутатів до цих комітетів”, — сказав Разумков.
Він водночас відмовився відповідати на питання про те, які комітети планується ліквідувати.
Нагадаємо, раніше у “Слузі народу” повідомили, як будуть ділити комітети з опозицією.