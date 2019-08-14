У партії "Слуга народу" відповіли, як будуть ділити комітети з опозицією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У партії “Слуга народу” прикладатимуть максимум зусиль, щоб керівні посади займали їхні колеги. Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив лідер партії “Слуга народу” Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання скільки комітетів віддадуть під керівництво опозиції голова партії відповів: “Віддасте комітети чи не віддасте — ми будемо відстоювати інтереси тієї політичної сили за яку віддали голоси більшість наших з вами виборців. У нас достатня кількість спеціалістів з будь-яких напрямків діяльності та комітетів. Тому дійсно, я як голова партії, як член майбутньої фракції „Слуга народу“ буду прикладати максимум зусиль для того, щоб керівні посади обіймали наші колеги”.
Нагадаємо, у партії “Слуга народу” пропонують створити комітет Верховної Ради із питань IT.