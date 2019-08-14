В "Слузі народу" розповіли як вирішується питання розсаджування нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Одним з найбільш дискусійних питань у роботі підготовчої депутатської групи є обговорення розсаджування народних депутатів. Про це заявив голова партії “Слуга народу” Дмитро Разумков, передає УНН.
Так, на питання журналіста про те, чи залишається дискусійним питання щодо розсаджування народних депутатів 29 серпня на урочистому засіданні Верховної Ради, Разумков уточнив, що мова йде не тільки про 29 серпня, а і про розсаджування народних депутатів на майбутнє.
“Це буде не лише урочисте та перше пленарне засідання. Це, я сподіваюсь, на наступні 5 років діяльності народних депутатів в стінах цієї будівлі... Наскільки мені відомо це — одне з головних питань, що постає перед підготовчою депутатською групою, і одне з найбільш дискусійних. Я впевнений, що це питання ми вирішимо і будемо працювати в залі ВР України”, — сказав він.
На питання щодо планів партії з розсаджування лідер “Слуги народу” відповів ухильно.
“Я, на жаль, не мав змоги бути присутнім на засіданні другої підгрупи... Я думаю, спочатку треба поспілкуватись з народними депутатами, максимально врахувати інтереси всіх, і потім вже приймати рішення”, — додав він.
Як повідомляв УНН, завтра, 15 серпня, підготовча депутатська група затвердить кількість комітетів ВР та їхні назви.