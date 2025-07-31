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В случае войны с США hоссия будет полагаться на тактическое ядерное оружие из-за слабости своей армии - Рубио

Киев • УНН

 • 562 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что россия не может эффективно противостоять США в обычной войне. Он считает, что кремль может применить тактическое ядерное оружие в случае эскалации.

В случае войны с США hоссия будет полагаться на тактическое ядерное оружие из-за слабости своей армии - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская армия не имеет достаточных возможностей для эффективного противостояния Соединенным Штатам Америки в обычной войне, и в случае эскалации кремль, вероятно, прибег бы к тактическому ядерному оружию. В то же время он подчеркнул, что даже рассмотрение такого сценария неприемлемо. Об этом Рубио сказал в эфире телеканала Fox News, передает УНН.

На вопрос, считает ли он, что россия в состоянии противостоять Америке военно, госсекретарь ответил, что россияне не очень умелые бойцы и, скорее всего, полагались бы на ядерное оружие.

Поскольку русские не очень хороши в обычном вооружении, им почти неизбежно пришлось бы полагаться на какие-то другие средства, такие как тактическое ядерное оружие на поле боя, чтобы обострить ситуацию в попытке деэскалации конфликта. Но мы не должны даже думать об этом 

– сказал он.

В Никарагуа заявили, что поддерживают российскую оккупацию территорий Украины31.07.25, 19:54 • 3752 просмотра

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Марко Рубио
Фокс Ньюс
Соединённые Штаты