В случае войны с США hоссия будет полагаться на тактическое ядерное оружие из-за слабости своей армии - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что россия не может эффективно противостоять США в обычной войне. Он считает, что кремль может применить тактическое ядерное оружие в случае эскалации.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская армия не имеет достаточных возможностей для эффективного противостояния Соединенным Штатам Америки в обычной войне, и в случае эскалации кремль, вероятно, прибег бы к тактическому ядерному оружию. В то же время он подчеркнул, что даже рассмотрение такого сценария неприемлемо. Об этом Рубио сказал в эфире телеканала Fox News, передает УНН.
На вопрос, считает ли он, что россия в состоянии противостоять Америке военно, госсекретарь ответил, что россияне не очень умелые бойцы и, скорее всего, полагались бы на ядерное оружие.
Поскольку русские не очень хороши в обычном вооружении, им почти неизбежно пришлось бы полагаться на какие-то другие средства, такие как тактическое ядерное оружие на поле боя, чтобы обострить ситуацию в попытке деэскалации конфликта. Но мы не должны даже думать об этом
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