У разі війни із США росія покладатиметься на тактичну ядерну зброю через слабкість своєї армії - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що росія не може ефективно протистояти США у звичайній війні. Він вважає, що Кремль може застосувати тактичну ядерну зброю у разі ескалації.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що російська армія не має достатніх можливостей для ефективного протистояння Сполученим Штатам Америки у звичайній війні, і в разі ескалації кремль, ймовірно, вдався б до тактичної ядерної зброї. Водночас він наголосив, що навіть розгляд такого сценарію є неприйнятним. Про це Рубіо сказав в ефірі телеканалу Fox News, передає УНН.
На запитання, чи вважає він, що росія в змозі протистояти Америці військово, держсекретар відповів, що росіяни не дуже вправні бійці й, скоріш за все, покладалися б на ядерну зброю.
Оскільки росіяни не дуже гарні у звичайному озброєнні, їм майже неминуче довелося б покладатися на якісь інші засоби, такі як тактична ядерна зброя на полі бою, щоб загострити ситуацію в спробі деескалації конфлікту. Але ми не повинні навіть думати про це
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