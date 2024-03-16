В случае очередной эскалации Франция готова отреагировать, но инициатором агрессии не станет

Франция готова к любой возможной агрессии со стороны России, ведь "кремлевский режим слетел с колес", об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью для телемарафона "Единые новости", пишет УНН.

Детали

Французский президент рассказал украинским журналистам, что Франция готова к возможной агрессии со стороны России в любом виде. Даже несмотря на то, что страна выступает за мир, понятно, что "кремлевский режим слетел с колес":

Мы должны быть коллективно ответственными. Мы готовы к любому вызову, и если будет очередной виток эскалации со стороны России, мы будем готовы отреагировать ради безопасности Украины и европейцев. Но никогда Франция не будет инициатором никакой агрессии сказал Макрон.

Напомним,

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответит на призыв Путина и выслушает его предложения, одновременно поддерживая обороноспособность Украины и способствуя деэскалации для достижения устойчивого мира.

Макрон: Украина должна иметь четкий календарь военной помощи