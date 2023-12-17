В Словакии перевернулся автобус из Украины: в салоне было 53 пассажира
Киев • УНН
На востоке Словакии перевернулся украинский автобус с 53 пассажирами, 8 человек получили травмы средней тяжести; Посольство Украины оказывает консульскую помощь и обеспечивает оказание медицинской помощи и транспортировку.
На востоке Словакии востоке Словакии 17 декабря перевернулся украинский автобус с 53 пассажирами. 8 украинцев получили травмы средней степени тяжести. Посольство Украины в Словакии оказывает консульскую помощь украинцам. Об этом в комментарии УНН заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
ДТП произошло с участием автобуса, который следовал по рейсу "Вена-Киев". В автобусе ехали 53 пассажира. Все граждане Украины. 8 украинцев получили травмы средней степени тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, угроз их жизни нет. Посольство Украины в Словакии оказывает консульскую помощь украинцам, которые попали в дорожно-транспортное происшествие вблизи населенного пункта Даргов,
Детали
Остальные пассажиры были перевезены в город Кошице, где ожидают запасной автобус. По информации посольства, он уже в пути.
Отмечается, что украинские консулы взаимодействуют с словацкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле оказание медицинской помощи травмированным украинцам. Наши дипломаты также проконтролируют, чтобы остальные пассажиры проследовали в Киев на новом автобусе, предоставленном перевозчиком.
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В Словакии перевернулся автобус из Украины: в салоне было 53 пассажира
На востоке Словакии перевернулся украинский автобус с 53 пассажирами, 8 человек получили травмы средней тяжести; Посольство Украины оказывает консульскую помощь и обеспечивает оказание медицинской помощи и транспортировку.
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