У Польщі сталася смертельна ДТП з українцями: загинуло троє людей, авто розірвало навпіл
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Польщі сталася ДТП з українцями, внаслідок якого троє громадян загинули та один постраждалий перебуває у лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Polsat News.
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Зазначається, що ДТП сталося у середу, о 19:50, поблизу населеного пункту Жгув неподалік Лодзя.
В результаті інциденту загинули троє громадян України - чоловіки 23 та 25 років, а також 23-річна жінка.
Окрім того, 25-річна соба отримала травми.
За інформацією поліції, водій автомобіля BMW, яким подорожували українці дорогою національного значення №91 у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом.
У результаті авто на великій швидкості в’їхало в електричний стовп і розпалося на дві частини.
У ДТП також брали участь два інші автомобілі, але постраждалих серед пасажирів цих транспортних засобів немає.
Нагадаємо
25 вересня в польському населеному пункті Лігота Мала поблизу міста Олесниця сталася ДТП, унаслідок якої загинув українець.