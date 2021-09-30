В Польше произошло смертельное ДТП с украинцами: погибли три человека, авто разорвало пополам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Польше произошло ДТП с украинцами, в результате которого трое граждан погибли и один пострадавший находится в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polsat News.
Детали
Отмечается, что ДТП произошло в среду, в 19:50, вблизи населенного пункта Жгув недалеко Лодзя.
В результате инцидента погибли трое граждан Украины - мужчины 23 и 25 лет, а также 23-летняя женщина.
Кроме того, 25-летний человек получил травмы.
По информации полиции, водитель автомобиля BMW, которым путешествовали украинцы дорогой национального значения №91 в направлении города Катовице, потерял контроль над транспортным средством.
В результате авто на большой скорости въехало в электрический столб и распалось на две части.
В ДТП также участвовали два другие автомобили, но пострадавших среди пассажиров этих транспортных средств нет.
Напомним
25 сентября в польском населенном пункте Лигота Малая вблизи города Олесницы произошло ДТП, в результате которого погиб украинец.