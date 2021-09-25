У Польщі перевернувся легковик: загинув українець

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Повідомляють, що автомобіль Renault Scenic з’їхав із дороги та перевернувся. За попередніми даними, легковик їхав із надмірною швидкістю.

Унаслідок аварії від численних травм загинув громадянин України, якому приблизно 30 років. За даними місцевої поліції, в автомобілі перебувало ще два українці, однак вони не дістали серйозних травм.

Наразі з’ясовують, чи був загиблий за кермом. Для цього зібрали генетичний матеріал, який доправлять на експертизу.

Нагадаємо

7 вересня поблизу польського міста Люблін сталася ДТП за участю мікроавтобуса з громадянами України. Постраждало семеро українців.