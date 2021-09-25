В Польше перевернулась легковушка: погиб украинец
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Вчера в польском населенном пункте Лигота Малая вблизи города Олесница произошло ДТП, в результате которого погиб украинец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Oleśnica Nasze Miasto.
Детали
Сообщается, что автомобиль Renault Scenic съехал с дороги и перевернулся. По предварительным данным, машина ехала на высокой скорости.
В результате аварии от многочисленных травм погиб гражданин Украины, которому примерно 30 лет. По данным местной полиции, в автомобиле находилось еще два украинца, однако они не получили серьезных травм.
Сейчас выясняют, был ли погибший за рулем. Для этого собрали генетический материал, который доставят на экспертизу.
Напомним
7 сентября вблизи польского города Люблин произошло ДТП с участием микроавтобуса с гражданами Украины. Пострадали семь украинцев.