У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: семеро постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Поблизу міста Люблін на сході Польщі у вівторок вранці сталася ДТП за участю мікроавтобуса з громадянами України, семеро українців постраждали, повідомляє УНН з посиланням на дані посольства України у Польщі.
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"7 вересня 2021 року поблизу міста Люблін трапилася ДТП за участі мікроавтобуса, у якому з України до Польщі подорожувало 8 осіб. Внаслідок аварії постраждало 7 громадян України", - повідомили у посольстві у Twitter.
Деталі
За повідомленням, усі потерпілі оперативно розміщені у госпіталі у місті Люблін.
"Стан постраждалих середньої тяжкості", - додали у диппредставництві.
Для надання консульської допомоги постраждалим, у лікарні перебуває консул. Встановлюються контакти з родичами.
Довідково
Українська діаспора в Польщі є однією з найчисельніших. Так, за даними МЗС Польщі, станом на 2019 рік в країні на польську економіку працювало близько 2 млн українців, ще 40 тис. студентів з України навчались в польських навчальних закладах.