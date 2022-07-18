В штате Индиана произошла стрельба в ТЦ, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В торговом центре штата Индиана (США) вооруженный мужчина открыл стрельбу в фудкорте и был застрелен другим вооруженным гражданским. Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на полицию штата, передает УНН.
Детали
Как сообщил начальник полиции, мужчина вошел в торговый центр Greenwood Park Mall с ружьем и начал стрелять в фудкорте.
Мужчину убил вооруженный гражданский. По его словам, всего четыре человека погибли, двое получили ранения. Также полиция обнаружила возле фудкорта и конфисковала подозрительный рюкзак.
Напомним
В ЮАР произошло две стрельбы. Сначала на востоке страны в первом баре убили 4 человека и еще 15 в городе Соуэто.