В штаті Індіана сталася стрілянина у ТЦ, є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. В торговому центрі штату Індіана (США) озброєний чоловік відкрив стрілянину у фудкорті та був застрелений іншим озброєним цивільним. Про це пише The Associated Press з посиланням на поліцію штату, передає УНН.
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Як повідомив начальник поліції, чоловік увійшов до торгового центру Greenwood Park Mall із рушницею та почав стріляти у фудкорті.
Чоловіка вбив озброєний цивільний. За його словами, загалом чотири людини загинули, двоє отримали поранення. Також поліція виявила біля фудкорту та конфіскувала підозрілий рюкзак.
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В ПАР відбулося дві стрілянини. Спочатку на сході країни в першому барі вбили 4 людей та ще 15 в місті Соуето.