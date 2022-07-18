В штаті Індіана сталася стрілянина у ТЦ, є загиблі та поранені

Деталі

Як повідомив начальник поліції, чоловік увійшов до торгового центру Greenwood Park Mall із рушницею та почав стріляти у фудкорті.

Чоловіка вбив озброєний цивільний. За його словами, загалом чотири людини загинули, двоє отримали поранення. Також поліція виявила біля фудкорту та конфіскувала підозрілий рюкзак.

Нагадаємо

В ПАР відбулося дві стрілянини. Спочатку на сході країни в першому барі вбили 4 людей та ще 15 в місті Соуето.