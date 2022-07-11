Стрілянина в барах у Південній Африці: за ніч вбили 19 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Вночі в ПАР відбулося дві стрілянини. Спочатку на сході країни в першому барі вбили 4 людей та ще 15 в місті Соуето. Про це інформує УНН з посиланням на The Guardian.
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Поліція намагалася перевірити, чи були напади пов'язані між собою, повідомили вони, зазначивши їх схожість.
У суботу ввечері в місті Пітермаріцбург двоє увійшли в бар і почали стріляти по відвідувачам.
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«Всього поцілили в 12 осіб. Двоє людей загинули на місці події, ще двоє померли вже в лікарні. Ще вісім людей все ще перебувають у лікарні після того, як вони отримали травми», - повідомили в поліції.
Загиблим було від 30 до 45 років.
Через кілька годин у Соуето озброєні люди вбили 15 людей і поранили восьмеро під час стрілянини в таверні в містечку поблизу Йоганнесбурга.
Загиблим було від 19 до 35 років, серед них були дві жінки.
За його словами, немає жодних подробиць щодо нападників, і судово-медична поліція все ще збирає докази.
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