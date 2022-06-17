У США сталася стрілянина в церкві, дві людини загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У США відбулася стрілянина в єпископальній церкві Святого Стефана у Веставія-Хіллз, дві людини загинули, ще одна особа отримала поранення, вона госпіталізована. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
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Як зазначається, підозрюваний увійшов на невеликі церковні збори і почав стріляти. Наразі він знаходиться під вартою.
Згідно з календарем на сайті церкви, під час стрілянини в церкві відбувалася вечеря. За словами організаторів, це мав бути розслаблюючий вечір без порядку денного.
Губернатор Алабами Кей Айві назвала стрілянину “трагічною втратою життя”.
“Цього ніколи не повинно відбуватися — у церкві, у магазині, у місті чи будь-де”, — сказала вона.
Нагадаємо
Чоловік озброєний гвинтівкою та пістолетом вбив чотирьох осіб у лікарні Святого Франциска в Талсі, штат Оклахома (США), а потім застрелився.