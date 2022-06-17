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В США произошла стрельба в церкви, два человека погибли

В США произошла стрельба в церкви, два человека погибли

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. В США произошла стрельба во епископальной церкви Святого Стефана во Веставия-Хиллз, два человека погибли, еще один человек получил ранения, он госпитализирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Как отмечается, подозреваемый вошел на небольшое церковное собрание и начал стрелять. В настоящее время он находится под стражей.

Согласно календарю на сайте церкви, во время стрельбы в церкви происходил ужин. По словам организаторов, это должен быть расслабляющий вечер без повестки дня.

Губернатор Алабамы Кэй Айви назвала стрельбу “трагической потерей жизни”.

“Этого никогда не должно происходить — в церкви, в магазине, в городе или в любом другом месте”, — сказала она.

Напомним 

Мужчина вооруженный винтовкой и пистолетом убил четырех человек в больнице Святого Франциска в Талси, штат Оклахома (США), а затем застрелился.

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