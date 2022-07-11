Стрельба в барах в Южной Африке: за ночь убили 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Ночью в ЮАР произошло две стрельбы. Сначала на востоке страны в первом баре убили 4 человека и еще 15 в городе Соуэто. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Guardian.
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Полиция пыталась проверить, были ли приступы связаны между собой, сообщили они, отметив их схожесть.
В субботу вечером в городе Питермарицбург двое вошли в бар и начали стрелять по посетителям.
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«Всего попали в 12 человек. Два человека погибли на месте происшествия, еще двое скончались уже в больнице. Еще восемь человек все еще находятся в больнице после того, как они получили травмы, — сообщили в полиции.
Погибшим было от 30 до 45 лет.
Через несколько часов в Соуэто вооруженные люди убили 15 человек и ранили восемь во время стрельбы в таверне в городке близ Йоханнесбурга.
Погибшим было от 19 до 35 лет, среди них были две женщины.
По его словам, нет никаких подробностей по поводу нападающих, и судебно-медицинская полиция все еще собирает доказательства.
Напомним
В США произошла стрельба в церкви, два человека погибли.