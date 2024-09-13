В школах на ВОТ Луганщины агитируют за подписание контракта с армией рф

Особое внимание по агитации в ряды войска захватчиков в оккупированном Старобельске уделено старшеклассникам.

Пишет УНН со ссылкой на страницу Луганская областная государственная администрация в сети Facebook.

Детали

Старшеклассников Старобельска агитируют подписать контракт с армией рф. По данным Луганской ОВА, в школах Старобельска оккупанты распространяют печатные агитационные материалы о подписании контракта с армией рф. «Раздают каждому. Особое внимание уделено старшеклассникам, многие из которых уже через несколько месяцев станут совершеннолетними - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что на воинский учет юношей, которым исполнилось 16 лет, в так называемой «лнр» поставили еще до 31 марта 2024 года. Обязательную явку в военкоматы обеспечивали учебные заведения.

Дополнение

Сообщается, что в так называемом «лнр» начали лишать гражданства рф за отсутствие на воинском учете.

«Это требование принятого недавно кремлем закона. Его будут применять сразу после проверки документов, где будет отсутствовать свежая отметка из военкомата. Касается это исключительно жителей «лнр» и других захваченных территорий», - передает Луганская областная государственная администрация.

Напомним

УНН передавал, что оккупанты планируют продать государственные шахты на Луганщине неизвестным «инвесторам». Большинство шахт уже закрыты и ограблены, а задолженность перед шахтерами растет.

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