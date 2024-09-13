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У школах на ТОТ Луганщини агітують за підписання контракту з армією рф

У школах на ТОТ Луганщини агітують за підписання контракту з армією рф

Київ • УНН

 • 15347 перегляди

У школах Старобільська розповсюджують агітаційні матеріали щодо підписання контракту з армією РФ. Особлива увага приділяється старшокласникам, яких ставлять на військовий облік з 16 років.

Особлива увага щодо агітації у лави війська загарбників в окупованому Старобільську приділена старшокласникам.

Пише УНН із посиланням на сторінку Луганська обласна державна адміністрація у мережі Facebook.

Деталі

Старшокласників Старобільська агітують підписати контракт з армією рф. За даними Луганської ОВА, у школах Старобільська окупанти розповсюджують друковані агітаційні матеріали щодо підписання контракту з армією рф. "Роздають кожному. Особлива увага приділена старшокласникам, багато з яких вже за декілька місяців стануть повнолітніми

 – ідеться у повідомленні.

У відомстві нагадують, що на військовий облік юнаків, яким виповнилося 16 років, у так званій "лнр" поставили ще до 31 березня 2024 року. Обов’язкову явку до військкоматів забезпечували заклади освіти.

Доповнення

Повідомляється, що у так званому "лнр" почали позбавляти громадянства рф за відсутність на військовому обліку.

"Це вимога ухваленого нещодавно кремлем закону. Її застосовуватимуть одразу після перевірки документів, де буде відсутня свіжа позначка з військкомату. Стосується це виключно жителів "лнр" й інших захоплених територій", - передає Луганська обласна державна адміністрація.

Нагадаємо

УНН передавав, що окупанти планують продати державні шахти на Луганщині невідомим "інвесторам". Більшість шахт вже закриті та пограбовані, а заборгованість перед шахтарями зростає.

На ТОТ ворог обіцяє вилучати телевізійне обладнання у тих, хто не хоче підключати російське телебачення - Спротив28.08.24, 15:46 • 23371 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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