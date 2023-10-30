В Севастополе в результате атаки загорелся пожар во вражеском центре реабилитации
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня во время ракетной атаки на Севастополь на позиции центра радиоэлектронной борьбы произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал “Крымский ветер” со ссылкой на данные спутников, передает УНН.
Детали
На спутниковом снимке в 13.13 в точке с координатами 44.50601, 33.51358 зафиксирован пожар. Причины возгорания неизвестны.
На этой территории в районе мыса Фиолент дислоцируется 475 центр РЭБ Черноморского флота России.
Как сообщается, на вооружении у оккупантов — комплекс РЭБ “Мурманск-БН”, комплекс “Инфауна” на базе БТР, комплексы РЭБ “Красуха-2” и “Красуха-4”, станции помех Р-330Ж “Житель” и Р-934БМВ.
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Напомним
30 октября во временно оккупированном Севастополе прогремела серия взрывов.