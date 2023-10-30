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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В Севастополе в результате атаки загорелся пожар во вражеском центре реабилитации

Киев • УНН

 • 43906 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня во время ракетной атаки на Севастополь на позиции центра радиоэлектронной борьбы произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал “Крымский ветер” со ссылкой на данные спутников, передает УНН.

В Севастополе в результате атаки загорелся пожар во вражеском центре реабилитации

Детали

На спутниковом снимке в 13.13 в точке с координатами 44.50601, 33.51358 зафиксирован пожар. Причины возгорания неизвестны.

На этой территории в районе мыса Фиолент дислоцируется 475 центр РЭБ Черноморского флота России.

Как сообщается, на вооружении у оккупантов — комплекс РЭБ “Мурманск-БН”, комплекс “Инфауна” на базе БТР, комплексы РЭБ “Красуха-2” и “Красуха-4”, станции помех Р-330Ж “Житель” и Р-934БМВ.

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Напомним

30 октября во временно оккупированном Севастополе прогремела серия взрывов.

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