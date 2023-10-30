В Севастополі внаслідок атаки зайнялася пожежа в ворожому центрі РЕБ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні під час ракетної атаки на Севастополь на позиції центру радіо-електронної боротьби сталася пожежа. Про це повідомляє Telegram-канал “Кримський вітер” з посиланням на дані супутників, передає УНН.
Деталі
На супутниковому знімку о 13.13 у точці з координатами 44.50601, 33.51358 зафіксовано пожежу. Причини займання невідомі.
На цій території в районі мису Фіолент дислокується 475 центр РЕБ чорноморського флоту росії.
Як повідомляється, на озброєнні у окупантів — комплекс РЕБ “Мурманськ-БН”, комплекс “Інфауна” на базі БТР, комплекси РЕБ “Красуха-2” та “Красуха-4”, станції перешкод Р-330Ж “Житель” та Р-934БМВ.
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Нагадаємо
30 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміла серія вибухів.