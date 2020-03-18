В Сербии из-за коронавируса ввели комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Правительство Сербии 17 марта ввело полицейский час с 20 часов вечера до 5 утра из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Как заявил во время пресс-конференции президент страны Александар Вучич, в этот период на улицах могут быть только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения. Вооруженные силы будут контролировать границы, больницы и центры для беженцев, которых сейчас около 7 тыс.
Гражданам старше 65 лет запрещено выходить из домов. Все студенты в течение следующих 24 часов должны покинуть общежития.
В Сербии сейчас зафиксировано 72 больных COVID-19. В страну в течение последних двух суток прибыло 35 тыс. граждан из-за рубежа, преимущественно из европейских стран, где больше всего распространен коронавирус. Президент Вучич заявил, что такие люди являются основным источником заболевания. В контролируемой самоизоляции находятся 8 тыс. граждан.
Власти уверяют, что запасов продовольственных товаров в стране хватает. В то же время в магазинах нет средств для гигиены, муки, сахара и других продуктов. В аптеках нет средств для дезинфекции и защитных масок.
Чрезвычайное положение в Сербии ввели 15 марта. Закрыты все учебные заведения, ограниченный городской и междугородний транспорт. Однако из-за обострения ситуации вокруг распространения болезни в стране — уже 16 марта власти начали рассуждать относительно того, чтобы ввести комендантский час.
Самая тяжелая ситуация на Балканах — в Словении, где зафиксировано 273 больных.
Накануне Черногория стала последней страной в этом регионе и Европе в целом, где был выявлен первый случай заболевания COVID-19.