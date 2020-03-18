В Сербии из-за коронавируса ввели комендантский час

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105316 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108033 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109965 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108530 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118531 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102031 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106207 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106804 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131698 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130507 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Сербии из-за коронавируса ввели комендантский час

В Сербии из-за коронавируса ввели комендантский час

Киев  •  УНН

 • 21201 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Правительство Сербии 17 марта ввело полицейский час с 20 часов вечера до 5 утра из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Как заявил во время пресс-конференции президент страны Александар Вучич, в этот период на улицах могут быть только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения. Вооруженные силы будут контролировать границы, больницы и центры для беженцев, которых сейчас около 7 тыс.

Гражданам старше 65 лет запрещено выходить из домов. Все студенты в течение следующих 24 часов должны покинуть общежития.

В Сербии сейчас зафиксировано 72 больных COVID-19. В страну в течение последних двух суток прибыло 35 тыс. граждан из-за рубежа, преимущественно из европейских стран, где больше всего распространен коронавирус. Президент Вучич заявил, что такие люди являются основным источником заболевания. В контролируемой самоизоляции находятся 8 тыс. граждан.

Власти уверяют, что запасов продовольственных товаров в стране хватает. В то же время в магазинах нет средств для гигиены, муки, сахара и других продуктов. В аптеках нет средств для дезинфекции и защитных масок.

Чрезвычайное положение в Сербии ввели 15 марта. Закрыты все учебные заведения, ограниченный городской и междугородний транспорт. Однако из-за обострения ситуации вокруг распространения болезни в стране — уже 16 марта власти начали рассуждать относительно того, чтобы ввести комендантский час.

Самая тяжелая ситуация на Балканах — в Словении, где зафиксировано 273 больных.

Накануне Черногория стала последней страной в этом регионе и Европе в целом, где был выявлен первый случай заболевания COVID-19.

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