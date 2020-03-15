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У Сербії через коронавірус запровадили надзвичайний стан

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Сербії Александар Вучич ввечері 15 березня оголосив надзвичайний стан через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Зазначається, що до кінця навчалього року закривають дитячі садки, школи й університети. Заборонені всі спортивні змагання. Людям старшим від 65 років заборонено покидати помешкання.

Також уряд заборонив підвищувати ціни на продовольчі товари, засоби для гігієни й медичне обладнання. Лікарні й державні інституції охоронятимуть військові.

З 16 березня будуть закриті всі ресторани й туристичні обʼєкти.

Громадяни Сербії, які повертаються до країни, повинні упродовж 14 днів перебувати на карантині. Іноземних громадян не пускають до Сербії. На кордоні поряд з поліцією чергують військовослужбовці.

У Сербії станом на вечір неділі зафіксували 48 хворих на COVID-19.

Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — був вперше помічений у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, в Україну припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

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