У Сербії через коронавірус запровадили надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Сербії Александар Вучич ввечері 15 березня оголосив надзвичайний стан через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Зазначається, що до кінця навчалього року закривають дитячі садки, школи й університети. Заборонені всі спортивні змагання. Людям старшим від 65 років заборонено покидати помешкання.
Також уряд заборонив підвищувати ціни на продовольчі товари, засоби для гігієни й медичне обладнання. Лікарні й державні інституції охоронятимуть військові.
З 16 березня будуть закриті всі ресторани й туристичні обʼєкти.
Громадяни Сербії, які повертаються до країни, повинні упродовж 14 днів перебувати на карантині. Іноземних громадян не пускають до Сербії. На кордоні поряд з поліцією чергують військовослужбовці.
У Сербії станом на вечір неділі зафіксували 48 хворих на COVID-19.
Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — був вперше помічений у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, в Україну припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.