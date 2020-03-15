В Сербии из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Сербии Вучич вечером 15 марта объявил чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Отмечается, что до конца учебного года закрывают детские сады, школы и университеты. Запрещены все спортивные соревнования. Людям старше 65 лет запрещено покидать помещение.
Также правительство запретило повышать цены на продовольственные товары, средства для гигиены и медицинское оборудование. Больницы и государственные институты будут охранять военные.
С 16 марта будут закрыты все рестораны и туристические объекты.
Граждане Сербии, которые возвращаются в страну, должны в течение 14 дней находиться на карантине. Иностранных граждан не пускают в Сербию. На границе рядом с полицией дежурят военнослужащие.
В Сербии по состоянию на вечер воскресенья зафиксировали 48 больных COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украине прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.