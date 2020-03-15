В Сербии из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104297 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106991 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108935 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107603 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117028 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101738 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105977 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106782 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131682 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Сербии из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

В Сербии из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

Киев  •  УНН

 • 14484 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Сербии Вучич вечером 15 марта объявил чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Отмечается, что до конца учебного года закрывают детские сады, школы и университеты. Запрещены все спортивные соревнования. Людям старше 65 лет запрещено покидать помещение.

Также правительство запретило повышать цены на продовольственные товары, средства для гигиены и медицинское оборудование. Больницы и государственные институты будут охранять военные.

С 16 марта будут закрыты все рестораны и туристические объекты.

Граждане Сербии, которые возвращаются в страну, должны в течение 14 дней находиться на карантине. Иностранных граждан не пускают в Сербию. На границе рядом с полицией дежурят военнослужащие.

В Сербии по состоянию на вечер воскресенья зафиксировали 48 больных COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украине прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

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