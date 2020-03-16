Пандемія коронавірусу: у Сербії можуть ввести комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Уряд Сербії введе в країні комендантську годину і повністю обмежить свободу переміщення, якщо громадяни не прислухаються до рекомендацій медиків. Про це заявив в понеділок журналістам прем’єр країни Ана Брнабіч, пише УНН з посиланням сербське видання “Вечерње новости”.
“Повністю заборонимо переміщення і обмежимо свободу пересування, якщо люди не прислухаються до рекомендацій. Не змушуйте нас вводити поліцейські і військові патрулі”, — заявила вона.
Глава кабміну обурилася тим, що, незважаючи на введення надзвичайного стану в країні, в Белграді вранці спостерігалися великі автомобільні затори, а безліч людей як зазвичай їхали у своїх справах.
“Ви подивіться — повні кафе молоді, усі кудись їдуть, не розумію, куди можна їхати, якщо вам сказали не виходити. Маса людей похилого віку в магазинах, нам доведеться заборонити виходити на вулицю людям старше 65 років. Люди, те ж саме було в Італії, тепер там померли 2 тисяч, і всі сидять вдома, нам що, потрібно 2 тисяч смертей, щоб почати виконувати рекомендації?”, — задалася питанням прем’єр.
Брнабіч розповіла, що Сербії надійшла допомога з КНР, яку раніше запросив президент країни Александар Вучич. “Надійшла велика допомога з Китаю. Надійшли тести на визначення коронавірусу, очікуємо нових пакетів допомоги найближчим часом”, — повідомила вона.
Кількість випадків зараження коронавірусом в Сербії досягла 55. Раніше президент Сербії Александар Вучич ввів в країні надзвичайний стан, школи та навчальні установи закриті до кінця навчального року.
Додамо, кількість інфікованих COVID-19 у Португалії зросла до 331 особи.