Пандемія коронавірусу: у Сербії можуть ввести комендантську годину

КИЇВ. 16 березня. УНН. Уряд Сербії введе в країні комендантську годину і повністю обмежить свободу переміщення, якщо громадяни не прислухаються до рекомендацій медиків. Про це заявив в понеділок журналістам прем’єр країни Ана Брнабіч, пише УНН з посиланням сербське видання “Вечерње новости”.