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Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у Португалії зросла до 331 особи

Київ • УНН

 • 17858 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Кількість випадків зараження коронавірусом у Португалії зросла до 331. Про це в понеділок повідомляє видання Diario de Noticias з посиланням на Головне управління охорони здоров’я країни, пише УНН.

Минулого тижня прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта оголосив про те, що з 16 березня закриваються школи, міра буде діяти щонайменше до 9 квітня. Він також повідомив про заборону відвідування нічних клубів і про обмеження доступу в ресторани і торгові центри. Прем’єр додав, що пасажирам круїзних лайнерів, які не є громадянами Португалії, не дозволять висаджуватися на території країни.

Раніше повідомлялося про 245 інфікованих.

Додамо, у Росії, за станом на 16 березня, зафіксовані 93 випадки захворювання коронавірусом, оголосила віце-прем’єр РФ Тетяна Голікова.

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