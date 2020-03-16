Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у Португалії зросла до 331 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Кількість випадків зараження коронавірусом у Португалії зросла до 331. Про це в понеділок повідомляє видання Diario de Noticias з посиланням на Головне управління охорони здоров’я країни, пише УНН.
Минулого тижня прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта оголосив про те, що з 16 березня закриваються школи, міра буде діяти щонайменше до 9 квітня. Він також повідомив про заборону відвідування нічних клубів і про обмеження доступу в ресторани і торгові центри. Прем’єр додав, що пасажирам круїзних лайнерів, які не є громадянами Португалії, не дозволять висаджуватися на території країни.
Раніше повідомлялося про 245 інфікованих.
Додамо, у Росії, за станом на 16 березня, зафіксовані 93 випадки захворювання коронавірусом, оголосила віце-прем’єр РФ Тетяна Голікова.