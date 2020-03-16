Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в Португалии выросло до 331 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Количество случаев заражения коронавируса в Португалии выросла до 331. Об этом в понедельник сообщает издание Diario de Noticias со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны, пишет УНН.
На прошлой неделе премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил о том, что с 16 марта закрываются школы, мера будет действовать по меньшей мере до 9 апреля. Он также сообщил о запрете посещения ночных клубов и об ограничении доступа в рестораны и торговые центры. Премьер добавил, что пассажирам круизных лайнеров, не являющимся гражданами Португалии, не разрешат высаживаться на территории страны.
Ранее сообщалось о 245 инфицированных.
Добавим, в России, по состоянию на 16 марта, зафиксированы 93 случая заболевания коронавирусом, объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.