Пандемія COVID-19: кількість інфікованих у РФ різко зросла до 93 осіб, у Москві будують тимчасову лікарню
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Росії, за станом на 16 березня, зафіксовані 93 випадки захворювання коронавірусом, оголосила віце-прем’єр РФ Тетяна Голікова. Сім випадків пов’язані з контактами всередині країни, інші — ввезені, додала вона, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
“У Російській Федерації на поточний момент з урахуванням статистики сьогоднішнього дня зафіксовано 93 хворих, з них чотири одужали і виписані. 79 осіб знаходяться в стаціонарі, у 57 з них захворювання протікає в легкій формі, без будь-яких симптомів”, — сказала вона.
Сім пацієнтів з коронавірусів в Росії заразилися при контакті з хворими на території країни.
За словами віце-прем’єра, близько 15 тисяч осіб перебувають під медичним наглядом у зв’язку з ситуацією з коронавірусом, вони абсолютно здорові.
Порядку 100 тисяч тест-систем для визначення нової коронавирусной інфекції проводиться в Росії щодня, на даний момент в країні є майже 710 тисяч таких систем, повідомила Голікова.
“Всього зараз ми виробляємо до 100 тисяч тест-систем на добу. Зараз вже напрацьовано майже 710 тисяч, в регіони поставлено 427 тисяч тест-систем, і ще 282 тисяч тест-систем будуть спрямовані сьогодні і завтра”, — сказала вона.
Тест-системи будуть поширені по всіх регіонах Росії. “Мною дано доручення Роспотребнадзору, і зараз головним санітарним лікарем підготовлено постанову про постачання тест-систем в усі суб’єкти РФ, які готові прийняти ці тест-системи для роботи з ними в лабораторіях ... які будуть використовувати методи, що не припускають виділення збудника”, — сказала Голікова, зазначивши, що всі регіони також повинні провести обстеження і отримати згоду персоналу на роботу з цими тест-системами.
Також, оперативний штаб з боротьби з коронавірусом на території Москви опублікував кадри будівництва тимчасової лікарні у російській столиці. “Кадри будівництва мобільної інфекційної лікарні для хворих коронавірусом на Калузькому шосе. Знято на другий день будівництва. Ця лікарня стане доповненням до стаціонару в Комунарці і інфекційної клінічної лікарні № 1 і буде розрахована на 500 місць”, — вказано у Telegram-каналі штабу.