Пандемія COVID-19: кількість інфікованих у РФ різко зросла до 93 осіб, у Москві будують тимчасову лікарню

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Росії, за станом на 16 березня, зафіксовані 93 випадки захворювання коронавірусом, оголосила віце-прем’єр РФ Тетяна Голікова. Сім випадків пов’язані з контактами всередині країни, інші — ввезені, додала вона, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.