Пандемия COVID-19: количество инфицированных в РФ резко возросло до 93 человек, в Москве строят временную больницу

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В России, по состоянию на 16 марта, зафиксированы 93 случая заболевания коронавирусом, объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Семь случаев связаны с контактами внутри страны, другие — завозные, добавила она, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов”, — сказала она.

Семь пациентов с коронавирусом в России заразились при контакте с заболевшими на территории страны.

По словам вице-премьера, порядка 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом, они абсолютно здоровы.

Порядка 100 тысяч тест-систем для определения новой коронавирусной инфекции производится в России ежедневно, на данный момент в стране имеется почти 710 тысяч таких систем, сообщила Голикова.

“Всего сейчас мы производим до 100 тысяч тест-систем в сутки. Сейчас уже наработано почти 710 тысяч, в регионы поставлено 427 тысяч тест-систем, и еще 282 тысяч тест-систем будут направлены сегодня и завтра”, — сказала она.

Тест-системы будут распространены по всем регионам России. “Мною дано поручению Роспотребнадзору, и сейчас главным санитарным врачом подготовлено постановление о поставке тест-систем во все субъекты РФ, которые готовы принять эти тест-системы для работы с ними в лабораториях... которые будут использовать методы, не предполагающие выделение возбудителя”, — сказала Голикова, отметив, что все регионы также должны провести обследование и получить согласие персонала на работу с этими тест-системами.

Также, оперативный штаб по борьбе с коронавируса на территории Москвы опубликовал кадры строительства временной больницы в российской столице. “Кадры строительства мобильной инфекционной больницы для больных коронавируса на Калужском шоссе. Снято на второй день строительства. Эта больница станет дополнением в стационар в Коммунарца и инфекционной клинической больницы № 1 и будет рассчитана на 500 мест ”, - указано в Telegram-канале штаба.

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