Пандемия коронавируса: в Сербии могут ввести комендантский час

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102413 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105275 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107262 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106080 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115046 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101279 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105640 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106721 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131626 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130472 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пандемия коронавируса: в Сербии могут ввести комендантский час

Пандемия коронавируса: в Сербии могут ввести комендантский час

Киев  •  УНН

 • 16421 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Правительство Сербии введет в стране комендантский час и полностью ограничит свободу перемещения, если граждане не прислушаются к рекомендациям медиков. Об этом заявил в понедельник журналистам премьер страны Ана Брнабич, пишет УНН со ссылкой сербское издание “Вечерње новости”.

“Полностью запретим перемещение и ограничим свободу передвижения, если люди не прислушаются к рекомендациям. Не вынуждайте нас вводить полицейские и военные патрули”, — заявила она.

Глава кабмина возмутилась тем, что, несмотря на введение чрезвычайного положения в стране, в Белграде утром наблюдались большие автомобильные заторы, а множество людей как обычно ехали по своим делам.

“Вы посмотрите — полные кафе молодежи, все куда-то едут, не понимаю, куда можно ехать, если вам сказали не выходить. Масса пожилых людей в магазинах, нам придется запретить выходить на улицу людям старше 65 лет. Люди, то же самое было в Италии, теперь там умерли 2 тысяч, и все сидят дома, нам что, нужно 2 тысяч смертей, чтобы начать выполнять рекомендации?”, — задалась вопросом премьер.

Брнабич рассказала, что Сербии поступила помощь из КНР, которую ранее запросил президент страны Александар Вучич. “Поступила большая помощь из Китая. Поступили тесты на определение коронавируса, ожидаем новых пакетов помощи в ближайшее время”, — сообщила она.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 55. Ранее президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение, школы и учебные учреждения закрыты до конца учебного года.

Добавим, количество инфицированных COVID-19 в Португалии выросла до 331 человека.

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